Jack Sintini in cattedra al Master in Management dello Sport e delle Attività motorie a Perugia

Giacomo 'Jack' Sintini salirà in cattedra all'Università di Perugia sabato 28 settembre 2919 alle ore 9, nell’Aula Rita Levi Montalcini del Centro Emato-Oncologico - CREO, ospedale Santa Maria della Misericordia: l'ex pallavolista sarà docente d'eccezione di uno dei seminari 'aperti' del Master in Management dello Sport e delle Attività motorie, attivato dal Dipartimento di Medicina dell'Ateneo perugino e diretto dalla professoressa Leonella Pasqualini.

Tema della lezione di Sintini sarà "Sport, leadership e mental coaching".

Sintini, che ha giocato a Forlì, Treviso, Civitanova, Trento, Perugia e Vibo Valentia, vincendo due campionati italiani, una coppa Italia, tre Supercoppe, un oro europeo e vari titoli individuali, tra le definizioni che dà di se stesso ha inserito anche quella di 'cancer fighter': ha superato infatti, tornando in piena attività sportiva, un linfoma che gli era stato diagnosticato nel giugno 2011.

Dopo la malattia, Jack Sintini, campione nello sport, campione nella vita, opera anche nel mondo della formazione, come dipendente di Randstad nel ruolo di Training Development Manager: "In sostanza - spiega lo stesso ex pallavolista - studio e organizzo percorsi di formazione esperienziale attraverso la metafora dello sport".