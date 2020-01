J-Ax a Collestrada il 2 Febbraio per promuovere il suo "ReAle”

Imperdibile evento per i fan di J-Ax domenica 2 febbraio a Collestrada, con l’inedito instore tour per promuovere il suo nuovo album ReAle uscito lo scorso 24 Gennaio. Alle ore 16.00 J-Ax si esibirà in un mini live unplugged al quale seguirà l’incontro con i fan per foto e firma-copie del nuovo cd.

Con 15 album all’attivo, 56 dischi di platino, oltre 550 milioni di views su YouTube e 2 milioni 300 mila followers su Instagram, J-Ax, al secolo Alessandro Aleotti, è partito dal rap, passando per il rap’n’roll, fino a diventare punto di riferimento della scena pop musicale italiana, con uno stile inedito e rivoluzionario.

Anche questa volta, Alessandro ha pensato in grande con un album che rivela in modo intenso e senza filtri un nuovo capitolo della sua vita dove decide di coinvolgere tanti artisti/amici con cui condividere i suoi stati d’animo, la musica, i valori con cui è cresciuto e maturato rimanendo sempre fedele a se stesso.

Con “ReAle”, album di 18 tracce, prodotto e distribuito da Sony Music Italy, l’artista sottolinea la necessità di restare con i piedi per terra, di essere veri, di togliere orpelli e maschere.

Attraverso il titolo, Ax manifesta la volontà per ciò che è autentico e contemporaneamente gioca ironicamente, definendosi sovrano della musica.

Su Ticketone la possibilità di accedere all’evento instore con upgrade: accesso prioritario, gadget esclusivo in regalo, posto nel pit sottopalco durante il live.

Anche senza upgrade tutti i fan presenti potranno comunque partecipare all’evento, previo acquisto del nuovo album di J-Ax “ReAle”.