“L'Italia a tempo di Swing”, il 22 settembre al Parco di Montegrillo con il Teatro Club Canguasto

Domenica 22 settembre alle ore 16.30 presso l’Anfiteatro del Parco di Montegrillo verrà “recuperato” l’evento “L'Italia a tempo di Swing”, a cura del Teatro Club Canguasto, con ingresso libero.

In caso di condizioni meteo avverse (freddo/pioggia) l’evento si terrà presso la sede del Centro Socio Culturale Montegrillo in Via Enrico De Nicola, 15 (presso la scuola).