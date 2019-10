Italia coast to coast, Gualdo Cattaneo al centro, il 12 e 13 ottobre tanti eventi

Simone Frignani da anni attraversa l’Italia a piedi e in bicicletta, mappando antichi percorsi e individuando nuovi cammini. Percorrendo l’Italia coast to coast alla scoperta delle bellezze paesaggistiche, naturali e artistiche, ha esplorato i 400 chilometri tra il Conero e l’Argentario. Frignani ha raccontato il suo viaggio nelle guide “Italia coast to coast” e “Il cammino di San Benedetto”, pubblicate da Terre di mezzo Editore. In “Italia coast to coast” viene presentato un itinerario di 18 giorni a piedi (9 in bici), lungo sentieri e strade sterrate, che dal promontorio del Conero a quello dell’Argentario porta alla scoperta di regioni ricche di tradizioni popolari, città sotterranee e antiche vie. Per ogni tappa sono presentate le cartine dettagliate, le altimetrie, le descrizioni del percorso, i luoghi più significativi da visitare e le strutture in cui alloggiare.

Tra i centri presenti nella guida c’è Gualdo Cattaneo (Pg), bellissimo borgo medievale incastonato tra vigne e uliveti, dominato dalla splendida rocca quattrocentesca.

Proprio a Gualdo Cattaneo, sabato 12 ottobre e domenica 13 ottobre, si svolgerà il quarto raduno “Italia coast to coast” con un programma ricco di appuntamenti.

Sabato 12 ottobre sono previsti l’arrivo dei partecipanti e alle ore 15, presso la Rocca Sonora l’inaugurazione della mostra “Suggestioni di Italia coast to coast” con fotografie di Matteo Colla. Alle 16 “visita guidata alla Rocca e giro delle pietre” per le vie del borgo antico di Gualdo Cattaneo.

Alle 17 al Teatro comunale di Gualdo Cattaneo Simone Frignani presenta il progetto e la guida “Italia coast to coast”, a seguire si svolgeranno la presentazione del Giardino di Helga e del concorso “Coast to Comics” e un aperitivo offerto dalla popolazione.

Domenica 13 ottobre dalle 9 alle 12.30 escursione ad anello intorno a Marcellano mentre alle ore 13 in programma il pranzo a buffet, a base di erbe spontanee e prodotti dei territori presso il ristorante La Vecchia cucina di Marcellano.