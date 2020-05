L'Istituto Italiano di Design continua i suoi webinar gratuiti in diretta: il 27 Maggio si parla del settore "Lusso"

L'Istituto Italiano Design propone in qusto momento una serie di webinar gratuiti sul tema “Design e Sostenibilità” L’invito è esteso a tutti gli alunni delle classi 4° e 5° degli istituti superiori e il tema trattato nel seminario del 27 Maggio, il terzo degli appuntamenti, sarà "Sistema Vendite nel Lusso" conRiccardo Mascambruno - Head of Sales di DIOR (LVMH). Si potrà interagire e fare domande commentando la diretta video in streaming mandando la richiesta a legale@istitutoitalianodesign.it (oggetto: “Webinar, nome/cognome/contatti”) per iscriversi gratuitamente al Gruppo Facebook dell’evento “IID is OPEN”

