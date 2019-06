Istituto Italiano Design, una sfilata a Perugia per i vent'anni di attività

L’Istituto Italiano Design (Iid) festeggia i venti anni di attività con una spettacolare sfilata evento tra moda, musica, arte e design. L’appuntamento è per venerdì 28 giugno, alle 18, all’interno della sala Podiani della Galleria Nazionale dell’Umbria a Perugia. Un’occasione per ripercorrere i tanti successi di uno dei principali istituti di livello universitario e post-diploma nel panorama della formazione italiana ed europea, attivo negli ambiti creativi del design, della moda, dell’arredamento, del web e della comunicazione visiva. Il programma della giornata prevede, dopo i saluti istituzionali, la presentazione dei risultati raggiunti in questi anni e la presentazione degli ospiti partner dell’Iid. Alle 18.45 comincerà il fashion show, che si concluderà con festeggiamenti e brindisi.