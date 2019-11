Istituto Italiano Design ospita Pane Scienza e Cioccolata: gli eventi in programma

Iniziativa di divulgazione scientifico culturale. Nell'estate 2019 nasce una nuova iniziativa di divulgazione scientifica a cura dell'Arch. Stefano Chiocchini, Prof.ssa Simonetta Ercoli e Ing. Walter Risolo, rispettivamente rappresentanti di Istituto Italiano Design e Associazione StarLight - Un planetario tra le dita. L'Aula Magna dell'Istituto Italiano Design, Via Alessi n. 1/3a (Palazzo Ranieri di Sorbello), continua ad ospitare conferenze e seminari ad argomento scientifico ed astronomico che terminano tutte con un dolcissimo lieto fine: pane e cioccolata.

Gli eventi, patrocinati dal Comune di Perugia, gratuiti ed aperti al pubblico, sono tenuti da professionisti in accordo con associazioni, NGO, enti di ricerca ed università nazionali ed internazionali.

Il Calendario degli eventi in programma:

21 novembre

Evoluzione Storica della nostra conoscenza dell'universo, cosa sappiamo e cosa dobbiamo ancora capire.

Relatori: Gino Tosti, professore associato Dipartimento di Fisica e Geologia dell'Università degli Studi di Perugia.

12 dicembre

L'Affascinante storia dei buchi neri.

Relatore: Gino Tosti, professore associato Dipartimento di Fisica e Geologia dell'Università degli Studi di Perugia.

Gli altri incontri hanno riguardato, in particolare: “Finché gravità non ci separi. Danze planetarie antiche e nuove al tempo della rivoluzione scientifica”. Relatori: Flavia Marcacci, Docente di Storia del Pensiero Scientifico presso la Facoltà di Filosofia della Pontificia Università Lateranense, in programma a giugno. Il 17 luglio, invece, “Moon 2019”. Video vincitore del premio PLANit 2019, la Luna in Concerto. Relatori: 3 Des di Nicola Bonomo, Khalid Shomali, PhD presso la Università degli Studi di Perugia, pianista e compositore.

Il 19 luglio “Celebrazione sui 50 anni dal primo sbarco sulla luna. La luna è servita. L'equazione di Kallman per tornare a casa. Laluna & la penna”. Relatori: Simonetta Ercoli, responsabile StarLight, Stefano Chiocchini e Walter Risolo, docenti presso Istituto Italiano Design.

Il 12 settembre: “Cacciatori di Eclissi, il racconto dell'eclissetotale di sole dai cieli cileni”. Relatori: Alberto Villa, Presidente Associazione Astrofili Alta Caldera. Il 17 ottobre: “Il giardino verticale e il sogno, dal paradiso alla terra & dalla terra al paradiso.” Relatori: Arch. Stefano Chiocchini, architetto e designer, docente di Landscape Design presso Istituto Italiano Design.

Gli eventi, passati e futuri, facenti parte del palinsesto sono disponibili sulla pagina Facebook ufficiale https://www.facebook.com/scienzaaperugia/)