Isola del Libro, tutti i numeri dell'edizione 2019. Chiusura con il premio Raccontami l'Umbria in un libro

Domenica 29 settembre si è conclusa, nella Terrazza Lidò di Passignano sul Trasimeno, la settima edizione dell'Isola del Libro, la rassegna letteraria ideata da Italo Marri. La serata è stata incentrata sul premio "Raccontami l’Umbria in un libro", giunto alla quinta edizione e organizzato in collaborazione con la Camera di Commercio di Perugia. Campione di quest'anno è stato l'inviato di Repubblica Pietro Del Re, autore di "Giallo umbro" (La lepre). Alla cerimonia, coordinata da Franco Papetti, ha partecipato il procuratore generale della Repubblica di Perugia Fausto Cardella, grande sostenitore della rassegna.

L'edizione appena conclusa dell'Isola del Libro ha contato oltre venti appuntamenti fra caffè letterari, spettacoli e mostre d'arte, settanta ospiti e location prestigiose: oltre a Passignano, quartier generale della kermesse, ad ospitare gli eventi sono stati l'Isola Polvese, Perugia e Castel Rigone. Fra i partecipanti, degni di nota i giornalisti Roberto Giacobbo, Giovanni Fasanella e Guido Barlozzetti, il grande egittologo Zahi Hawass, il nutrizionista Pier Luigi Rossi, il maestro Beppe Vessicchio, il giudice costituzionale Giulio Prosperetti e l'avvocato Isabella Maria Stoppani.

L'edizione di quest'anno ha avuto poi un tassello in più: la Festa del libro, quattro giorni nella settimana di Ferragosto in cui l'organizzazione dell'Isola ha regalato libri ai turisti e agli abitanti di Passignano. In tutto sono stati donati più di cinquemila volumi.