Iscrizioni aperte per l'European Social Sound 4U, contest musicale per conoscere il Fondo Sociale Europeo: come partecipare

La Regione Umbria, la Regione Toscana, la Regione Basilicata e la Regione Sicilia annunciano l’avvio dell’edizione 2019 di European Social Sound 4U (ESS 4U), il primo format a livello europeo che abbina un contest per band emergenti di alto livello a una iniziativa informativa sui progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo.

European Social Sound è stato organizzato per due volte dalla Regione Umbria, rispettivamente nel 2015 e nel 2017 ed ha ottenuto una menzione speciale ai Regiostars Awards 2016 e il premio MEI (Meeting delle Etichette Indipendenti) per l’innovatività e la qualità del suo format.

Ora European Social Sound si fa “in quattro”, grazie ad un accordo sottoscritto fra le Regioni, sostenuto anche da (ANPAL), l’Agenzia Nazionale delle Politiche Attive Lavoro, consentendo la crescita dell’iniziativa.

Data per scontata la presenza di tantissima buona musica, le novità dell’edizione 2019 sono le seguenti: ben 320 band potranno iscriversi da tutta Italia ed Europa; saranno organizzate 8 serate dal vivo, che consentiranno la qualificazione alla finale nazionale; la finale nazionale si terrà nella splendida città di Matera, capitale europea della cultura 2019.

Il concorso

Le otto serate di qualificazione si svolgeranno nelle quattro regioni e la finalissima di Matera, è prevista per il 14 dicembre 2019. Vi parteciperanno le band vincitrici (due) che si sono qualificate in ciascuna regione.

Possono partecipare a ESS 4U le band emergenti, italiane ed europee, composte da almeno due persone che abbiano brani propri, con testo e musica, liberi da contratti artistici, discografici ed editoriali.

Non ci sono né limiti di età, né di provenienza geografica per partecipare e sono ammessi tutti i generi musicali anche se non sono accettate le cover band.

La fase dell’iscrizione

Per partecipare a ESS4U, Le band possono iscriversi online attraverso il canale www.europeansocialsound.it dal 29 giugno 2019 al 30 luglio 2019.

L’iscrizione è completamente gratuita.

Le iscrizioni sono a numero chiuso in relazione ai posti disponibili in ciascuna delle 4 Regioni: si va dai 50 posti dell’Umbria, agli 80 della Toscana, fino ai 100 di Basilicata e Sicilia. Possono candidarsi band provenienti da tutte le regioni ma ognuna delle quattro regioni organizzatrici riserva il 50% delle candidature disponibili a band locali.

La fase di selezione: una giuria di qualità e una votazione on line permetteranno di selezionare le band che si esibiranno sul palco: 10 per l’Umbria, 16 per la Toscana, 20 per Basilicata, 20 per la Sicilia.

Le gare di qualificazione regionale

La terza fase è quella delle gare regionali. Le band selezionate si sfideranno dal vivo. Umbria, Basilicata, Toscana, Sicilia organizzano percorsi diversi di qualificazione. Le gare si svolgeranno da settembre ad ottobre 2019: si inizierà dalla Sicilia con due serate evento: Bagheria (13 settembre) e Capo d’Orlando (27 settembre). La band prima classificata in ciascuno dei due eventi accederà alla finale nazionale.

Seguirà la Toscana, con due serate di qualificazione: Livorno (5 ottobre); Prato (12 ottobre), e una finale regionale a Firenze (sabato 19 ottobre) in cui le prime due band classificate negli eventi di Livorno e Prato si sfideranno in una finale a quattro per scegliere i due gruppi musicali che andranno in finale.

Si proseguirà con la Basilicata, a Potenza (19 ottobre) e Melfi (26 ottobre 2019). Come per la Sicilia, la band prima classificata in ciascuno dei due eventi accederà alla finale.

Si chiuderà con l’Umbria. Una sfida diretta In un’unica serata a Perugia (31 ottobre), decreterà le due band vincitrici che calcheranno il palco di Matera rappresentando l’Umbria.

In occasione dell’evento nazionale, le otto band finaliste saranno ospitate dall’organizzazione.

I premi

La band prima classificata nella finale di Matera avrà a disposizione un montepremi in servizi utili a promuovere la propria attività artistica per un valore complessivo di 10mila euro. Un premio speciale sarà riservato al gruppo premiato dalla critica che avrà diritto ad un montepremi complessivo di 3mila euro in servizi utili a promuovere la propria attività.

Infine, per tutti i gruppi che si esibiranno nel corso delle serate di qualificazione, oltre all’attestato di partecipazione, una registrazione e un video in alta qualità della propria performance live, le organizzazioni metteranno a disposizione un servizio fotografico di dieci scatti effettuato da un fotografo professionista.

Il legame fra ESS4U e il Fondo Sociale Europeo

Gli obiettivi di ESS4U, sono quelli di ampliare la visibilità dell’Unione Europea, delle sue realizzazioni, della sua cultura e dei suoi valori; far conoscere le opportunità messe a disposizione dal FSE per i cittadini. Il Fondo Sociale Europeo è gestito dalle Regioni ed è dedicato alle persone. Finanzia progetti riguardanti il lavoro, la formazione e l’inclusione sociale e la lotta alla povertà.

L’anello di congiunzione fra il contest, l’Europa e le Regioni si ritrova in più punti.

Negli eventi: tra i cambi di palco delle band saranno diffuse informazioni pratiche sui progetti finanziati dai fondi europei e realizzati dalle regioni in maniera dinamica e divertente.

Nel sito dell’iniziativa: oltre ad essere il motore di tutta l’organizzazione e dell’informazione riguardanti la gara, fornisce pillole informative di utilità pratica sui progetti e i programmi finanziati dalle quattro Regioni grazie al Fondo Sociale Europeo.

Per info e regolamento: http://www.europeansocialsound.it