Irama ospite al Quasar Village: ecco il contest per i fan per avere un accesso prioritario

Il suo nome è Filippo Maria Fanti ma è conosciuto come Irama nel mondo musicale, nel quale può vantare già la partecipazione, nel 2016, al Festival della canzone italiana di Sanremo e al Coca Cola Summer Festival, dove ha vinto il circuito dedicato ai giovani. Fresco di un nuovo successo che lo ha incoronato vincitore della diciassettesima edizione del talent televisivo Amici di Maria De Filippi, nonché del premio Radio 105, Irama sarà ospite del centro commerciale Quasar Village di Corciano, sabato 23 giugno alle 17, dove incontrerà i fan e firmerà le copie del suo cd ‘Plume’.

Previsto un contest per vincere un accesso prioritario con il cantante: basta scattare e pubblicare su Instagram una foto con il cd di Irama inserendo i tag @irama.plume e il @quasarvillage. Il giorno che precede l’evento verranno selezionati i tre scatti che hanno ottenuto più like e così sarà molto più facile per chi ha partecipato al contest incontrare il proprio beniamino.