iojammodacasa #dontstopthemusic, con la Jam Musica School di Perugia

Sono questi i 2 slogan che la JAM Music School di Perugia ha lanciato su tutti i social durante questo periodo di quarantena forzata. #iojammodacasa #dontstopthemusic “Sì”, dice Cecilia Brunori direttrice della scuola “perché nonostante le difficoltà che ci troviamo a sostenere in questo momento di reclusione forzata ma giusta, è necessario dare ai ragazzi un sostegno, ovviamente tecnico e di avanzamento del programma didattico ma anche psicologico. Qualcosa che aiuti anche ad alleggerire un pò quella routine che siamo costretti a vivere in questo periodo.

“La musica è un’arma davvero potente, positiva, e riesce a tirare fuori il meglio di noi in ogni occasione. Aiuta a distrarci dalle brutte notizie e riesce sempre a farci sentire meglio. Ecco perché ho scelto lo slogan #dontstopthemusic. Fermare in questo brutto momento le lezioni di musica sarebbe stato, a mio avviso, davvero dannoso per i nostri ragazzi che, ogni settimana, vengono a lezione di strumento con il sorriso, dedicandosi con amore alla propria passione. Sarebbe stato davvero ingiusto da parte nostra privarli di quell’ora di sfogo, di distrazione, da questa monotonia purtroppo imposta e condivisa, ma anche di uno studio e accrescimento personale che necessita di assiduità e costanza. Non possiamo di certo dire che sia la stessa cosa rispetto alla lezione frontale dal vivo, ma l’importante è andare avanti senza farsi scoraggiare, sapendo che tutto tornerà alla normalità. Invece per quanto riguarda lo slogan #iojammodacasa invece entriamo un pò più nel vivo della performance. Ho infatti chiesto ai ragazzi della JAM di registrare un piccolo video in cui si esibiscono in casa, ovunque desiderano, con il proprio strumento oppure cantando.

Ogni giorno alle 18.00 in punto sulla pagina Facebook e sul canale Instagram della scuola esce un video con protagonista un allievo che si esibisce per il ‘’pubblico da casa’’, ho deciso di intitolare questa rubrica giornaliera #iojammodacasa facendo leva sul nome della nostra Scuola’’ Chiunque voglia provare a frequentare le lezioni online della JAM Music School, può farlo, in qualsiasi momento. Siamo a completa disposizione per fare lezioni di prova anche a nuovi allievi che magari si erano prestabiliti di venire a scuola ma a causa del decreto in corso non hanno potuto.

Restiamo perciò disponibili e aperti a qualsiasi tipo di nuova avventura, basterà scriverci sulla nostra pagina Facebook oppure chiamandoci al numero: +39 391 3920733. Le iscrizioni sono aperte a tutti, senza limiti di età, dai corsi base a quelli avanzati, dai programmi di ammissione per i Diploma Accademico di I e II livello presso i Conservatori di Musica Italiani, a WORKSHOP e MASTERCLASS con docenti e concertisti di fama internazionale. Da non sottovalutare da parte della JAM Music School è la collaborazione con Piano Et Forte S.r.l. Realtà giovane e dinamica, ha scelto di percorrere la strada della qualità e della passione, diventando un punto di riferimento importante per quanto riguarda la vendita, il noleggio, il trasporto, l’assistenza e la manutenzione e accordatura di pianoforti.

Con esperienza e professionalità, lo staff della Piano et Forte ha servito artisti del calibro di Herbie Hancock, Chick Corea, Stefano Bollani, Danilo Rea, Michel Camilo, Angela Hewitt, Louis Lortie, Luis Bacalov, Nicola Piovani, Brad Mehldau, Ramin Bahrami e molti altri, offrendo servizi di accordatura e assistenza durante importanti concerti per Teatri, Enti e Festival tra cui Umbria Jazz, Trasimeno Music Festival, Music Fest Perugia, Amiata Piano Festival, Teatro Morlacchi, Amici della Musica, Abu Dhabi Festival e molti altri. L’obiettivo della Piano et Forte è quello di creare, all’interno del suo nuovo Showroom, uno spazio multi-eventi, aperto a manifestazioni musicali e artistico culturali, installazioni temporanee, Workshop, Seminari e Masterclass. Vi aspettiamo non appena sarà terminato questo brutto momento in Via Alessandro Monteneri 35, Sant’Andrea delle Fratte, Perugia. Qui il video: https://www.youtube.com/watch v=4H4uTpcYgsk&feature=youtu.be&app=desktop