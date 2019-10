"Io scelgo", l'11 Ottobre è la Giornata regionale per la Sicurezza Stradale

Si terrà l'11 Ottobre la Giornata Regionale della Sicurezza Stradale nei capoluoghi di Peurgia e Terni, iniziativa volta a sensibilizzare le Istituzioni, l'opinione pubblica e i cittadini su questo importante tema.

Seguendo le direttive della Legge Regionale n. 8 del 17 Aprile 2014, la Regione Umbria ha infatti messo in atto una serie di iniziative per elevare gli standard di sicurezza stradale. La legge, attraverso la Consulta sulla Sicurezza Stradale, ha messo in campo iniziative diverse come incontri con istituzioni, associazioni e/o soggetti che in qualche modo sono preposti a gestire questa emergenza.

A Peurgia la giornata prenderà il via con il Format teatrale ACI “lo scelgo” che si terrà presso il Centro Congressi Ist. Capitini alle ore 9:30.

Nel frattempo, dalle 9 alle 13 presso il Barton Park di Pian di Massiano si svolgeranno il Road Show e un Long/Short Walk, iniziative di sensibilizzazione pensate soprattutto per i giovani e gli studenti, che potranno visitare gli stand delle forze dell'ordine presenti. Inoltre alle 11.30 ci saranno le "Crash scene", simulazioni di incidenti stradali in cui verranno indicate le manovre salvavita, e le demo per il primo soccorso a cura di USL Umbria 1, 118/Croce Rossa, Polizia Stradale e ACI.

Lo slogan della giornata recita: "Io scelgo. L'incidente non è una fatalità".