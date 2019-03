Per bimbi dai 6 ai 10 anni, ecco "Io racconto" il laboratorio di fotografia per ragazzi a Città della Pieve

Cosa è la fotografia? Cosa è una storia? Posso raccontare storie attraverso la fotografia? Posso raccontare il mio mondo attraverso le immagini?

Partendo da queste domande, accompagneremo i ragazzi in un percorso di auto-narrazione attraverso due mezzi primari: la fotografia e la scrittura, imprescindibili medium del mondo contemporaneo, cercando di renderli consapevoli fruitori e costruttori di storie e di auto-narrazioni.



Programma:

sabato 16 e domenica 17 marzo dalle 15.00 alle 19.00

Giorno 1

Cosa è la fotografia?

Gioco 1

1° parte

Mi rappresento: ritratti e autoritratti in maschera e al naturale.



2° parte

L'atlante personale: le cose che vedo.



Giorno 2

Gioco 2

1° parte

Scattare,

dalle foto alla storia: scattare/pensare, ri-guardiamo insieme

2° parte

dalla storia alle foto: pensare/scattare,

il fuoco dei racconti: condividiamo le storie che abbiamo creato.



Specifiche:

- il workshop è per un massimo di 8 partecipanti di età compresa tra i 6 e 10 anni.

- Ai ragazzi che parteciperanno verranno offerti i materiali per lo svolgimento del workshop e la merenda.

- Costo: 40 euro.

- E' necessario prenotare confermando la partecipazione scrivendo a: info@fotografiacittadellapieve o chiamando al 0578.2992202.

Orari segreteria: giovedì/sabato: 10.30/13.00, 15.30/19.30; domenica 10.00/13.00.



Sede del workshop:

Laboratorio di Cultura Fotografica di Città della Pieve

via F. Melosio 20, Città della Pieve

www.fotografiacittadellapieve.it

info@fotografiacittadellapieve.it

0578.2992202



La docente

Valeria Pierini (Assisi, 1984) è un artista fotografa umbra laureata in comunicazione di massa.

La sua ricerca artistica si muove traendo ispirazione dalla letteratura e dalla filosofia analizzando temi forti quali quelli del sogno o del doppio, della ricerca interiore e della memoria. Le immagini per lei sono una possibilità di vedere e raccontare.

Spesso i suoi lavori nascono dall'incontro e dall'intervento di terzi soggetti dove tramite lo storytelling forniscono le sceneggiature sulle quali poi scattare le foto.

Ha esposto in numerose collettive e personali in Italia e all’estero, tiene corsi e workshop in associazioni e scuole e i suoi lavori sono stati selezionati in molti concorsi e festival nonché ampiamente pubblicati. 'Tabula rasa' è il suo primo libro, uscito nel 2016, seguito nel 2018 da 'Topografia di una storia' pubblicazione sull'omonimo site specific realizzato a Foligno e uscito per ADD-art edizioni.