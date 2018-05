Io mi fido di Fido. Perugia, capitale dei cinofili. Una due giorni tutta dedicata all’amico peloso. Vede la luce il progetto della consigliera Angela Leonardi, la più amica degli amici a 4 zampe. L’avvocatessa-animalista annuncia la realizzazione di un’iniziativa sulla quale si è convintamente spesa. Si tratta di “Mai dire bau” che la presidente della Consulta degli animali presenta, dopo un’impegnativa gestazione.

A Perugia avremo il primo cimitero degli animali che sarà attivo a far capo dal prossimo mese di giugno. Intanto ci sarà una due giorni dedicata: oggi e domani. Stamattina alle 11:00, alla Loggia dei Lanari, la Leonardi annuncerà l’avvenuta realizzazione e l’inaugurazione del camposanto canino. Il sepolcreto sorgerà non lontano dal canile di Collestrada e trova la sua ragion d’essere nel quadro di “Perugia, città pet friendly”. Sarà la prima necropoli del genere creata in Umbria e gestita direttamente dall’Enpa. La Leonardi intende anche realizzare una capillare opera informativa a vantaggio dei proprietari di animali e al modo corretto di gestirli in luoghi pubblici. Questione che genera spesso conflittualità, per difetto di informazione e mancanza di lineari comportamenti.

Ci sarà contestualmente l'inaugurazione della mostra fotografica e poi, nel pomeriggio, in piazza Matteotti, la sfilata dei cani e le esibizioni di agility dog. Il punto Sisca, con “mai dire cane cattivo”, informerà su come gestire il rapporto con il proprio cane, anche attraverso l’info point “cane sereno”. Opereranno educatori cinofili e istruttori, esperti in problematiche comportamentali. A far capo dalle 16:00 e fino alle 19:00, sarà attivo il Casting per la realizzazione del “Calendario Amico Peloso”. Prevedibilmente, i padroni imbelletteranno i propri animali per avere la soddisfazione di vederli effigiati in quel prodotto editoriale. Per tutta la durata della manifestazione sarà attivo anche lo spazio bimbi a cura dell’Enpa. Infine, domenica 13 maggio si corre la “Pelosissima”, passeggiata ecologico-culturale con i propri amici pelosi alla scoperta di Perugia. L'iscrizione è libera e gratuita: basta presentarsi al punto di ritrovo in piazza Matteotti.