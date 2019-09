"Invito a Palazzo", a Perugia la Fondazione Cassa di Risparmio apre le porte di Palazzo Graziani

Torna anche a Perugia "Invito a Palazzo 2019", la manifestazione promossa da ABI (Associazione Bancaria Italiana) in collaborazione con ACRI (Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio), quest’anno alla sua XVIII edizione. L'evento si svolge sabato 5 ottobre 2019 in contemporanea in varie città d’Italia permettendo a cittadini e turisti di visitare palazzi di grande interesse artistico e culturale generalmente chiusi al pubblico in quanto sedi di lavoro.. A Perugia è prevista l’apertura straordinaria di Palazzo Graziani, storico edificio rinascimentale sede della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia.

In occasione di questo nuovo appuntamento la Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia il 5 ottobre aprirà dunque le sue prote con ingresso libero dalle 10.00 alle 19.00. Sono inoltre previste tre visite guidate gratuite - alle 11.00, alle 15.00 e alle 17.00 - durante le quali gli ospiti saranno accompagnati a visitare le varie sale del Palazzo, in particolar modo il “Salone del Brugnoli” dove il pittore perugino Annibale Brugnoli realizzò quattro grandi quadri ad olio sulle pareti e quattro grandi dipinti murali sulla volta, splendide decorazioni che celebrano fatti salienti della storia perugina.