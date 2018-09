"Invito a Palazzo", visite gratuite a Palazzo Graziani: libri e volumi pregiati in dono alla comunità

“Invito a Palazzo” apre le porte alla conoscenza dell’arte “nascosta” e si trasforma anche in un’occasione eccezionale per donare libri a scuole, biblioteche e cittadini.

La straordinaria iniziativa è organizzata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, che anche quest’anno aderisce alla manifestazione nazionale che si tiene sabato 6 ottobre dalle 10.00 alle 19.00, promossa da Abi (Associazione bancaria italiana) in collaborazione con Acri (Associazione nazionale delle Fondazioni di origine bancaria e delle Casse di risparmio) per far conoscere i palazzi storici di Banche e Fondazioni abitualmente chiusi al pubblico perché luoghi di lavoro.

Palazzo Graziani, sede della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, sarà visitabile con ingresso libero e quattro visite guidate gratuite in programma alle 10.00, alle 12.00, alle 15.00 e alle 17.00 che permetteranno a cittadini e turisti di ammirare le bellezze artistiche in esso custodite, in particolare la splendida Sala Brugnoli con i suoi meravigliosi decori e i pregevoli dipinti ottocenteschi che narrano le vicende risorgimentali perugine.

Nel confermare anche per questa edizione dell’evento il proprio impegno nella valorizzazione e promozione della cultura, laFondazione ha colto l’occasione per offrire un prezioso valore aggiunto: la donazione di alcuni pregiati volumi del suo ingente patrimonio librario acquisito dopo anni di raccolta e di pubblicazioni. “Si tratta – come spiega il Presidente Giampiero Bianconi– di volumi riguardanti in prevalenza l’arte, la storia, i personaggi del nostro territorio che abbiamo deciso di mettere a disposizione della nostra comunità sia per l’interesse dei temi trattati sia per l’importanza della diffusione della lettura come strumento di crescita e formazione, in particolar modo tra i giovani”.

Sono state prima coinvolte le scuole, le biblioteche e il carcere di Perugia. Numerosissime le strutture che hanno aderito, cogliendo così l’opportunità di arricchire le proprie biblioteche con opere di grande valore storico e documentale che laFondazione provvederà a consegnare loro direttamente.

Il prossimo 6 ottobre i volumi verranno distribuiti gratuitamente ai cittadini presso Palazzo Graziani. L’iniziativa è stata estesa anche a Palazzo Bonaquisti di Assisi e alle Logge dei Tiratori della Lana di Gubbio, altri due prestigiosi edifici di proprietà della Fondazione trasformati in spazi museali dove attualmente sono allestite le mostre “Una profondissima quiete” e “Un giorno nel Medioevo”. Per l’occasione i due percorsi espositivi saranno visitabili con orario continuato dalle 10.00 alle 19.00 con il consueto costo del biglietto d’ingresso. In tutte e tre le sedi i volumi saranno distribuiti fino ad esaurimento degli stessi.