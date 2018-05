Intesa Sanpaolo sponsor del "Festival dei due Mondi" di Spoleto

La storica partnership del Gruppo Intesa Sanpaolo con il Festival si rinnova anche quest’anno, confermando con il proprio sostegno l’impegno nel dare forza all’economia del territorio anche attraverso leve straordinarie come il Festival dei Due Mondi, un evento artistico di indiscussa fama internazionale e di forte impatto di pubblico e di attenzione per tutta la regione.

Intesa Sanpaolo riafferma anche quest’anno la volontà di offrire il consueto sostegno al Festival - di cui nel tempo sono state seguite con impegno le vicende artistiche, organizzative e finanziarie - contribuendo alla realizzazione ed al successo di un evento culturale sempre così atteso, complesso e straordinario.

Per l’edizione 2018 il Gruppo Intesa Sanpaolo offre a tutta la clientela la possibilità di usufruire dello sconto del 30% sull’acquisto dei biglietti degli spettacoli in programma, a esclusione dello spettacolo inaugurale, del concerto di chiusura e degli spettacoli ospitati. Per usufruire di tali sconti i clienti dovranno acquistare i biglietti presso le biglietterie del Festival di Spoleto o attraverso il servizio di prenotazione telefonica al call center del Festival (0743/776444).