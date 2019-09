International learning event, a Perugia 350 docenti si formano sulle tecnologie al servizio dell'educazione

Si incentrerà sull formazione l’International learning event, evento dedicato alle nuove tecniche di insegnamento e all’utilizzo delle tecnologie nell’educazione. Sono 350 i docenti e dirigenti scolastici dell’ambito 2 dell’Umbria che sono presenti al corso gratuito in programma giovedì 5 e venerdì 6 settembre all’hotel Quattrotorri e nella sede dell’istituto a Piscille, tra interventi di esperti, dibattiti e workshop di approfondimento. Obiettivo, sviluppare nuove competenze per modificare le dinamiche di insegnamento, dove il professore non trasmetta solo le conoscenze ma aiuti gli studenti a costruirle. Un nuovo approccio metodologico, una rivoluzione per aprire le classi al mondo e creare connessioni.