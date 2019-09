International learning event, a Perugia il summit sull'innovazione nella didattica

All’Istituto Tecnico Tecnologico Statale ‘Alessandro Volta’ di Perugia torna il grande momento formativo International learning event, un evento di caratura internazionale, arrivato alla quinta edizione, dedicato all’innovazione nella didattica e all’integrazione delle nuove tecnologie nell’educazione, in programma giovedì 5 e venerdì 6 settembre. Un corso di formazione gratuito rivolto ai docenti delle scuole dell’ambito 2 dell’Umbria in cui interverranno relatori ed esperti nazionali ed internazionali. I lavori si apriranno nella giornata di giovedì 5, alle 9, all’auditorium Vannucci dell’hotel Quattrotorri di Perugia con i saluti del dirigente scolastico dell’Itts Volta Rita Coccia, del dirigente dell’Ufficio scolastico regionale dell’Umbria Antonella Iunti e delle istituzioni locali. Seguiranno gli interventi degli esperti che spazieranno sui temi dell’innovazione, dell’inclusione, delle nuove metodologie, della leadership e della valutazione. La prima giornata si concluderà alle 18 con un dibattito tra il pubblico e i relatori.

L’International learning event si sposterà nella giornata di venerdì 6 presso la sede dell’Itts Volta di Piscille, dove dalle 9 comincerà una giornata di workshop di approfondimento sulle stesse tematiche. L’evento, che si terrà anche in lingua inglese, avrà il servizio di traduzione simultanea.