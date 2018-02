Interessante evento coi Four Season, che propongono una clip girata al Caporali

Sabato 24, alle 18:00, presso il locale “Michele & Co.” si è tenuto uno speciale evento di alta caratura artistica e con interessanti risvolti di socialità.

Si tratta dell’Aperitivo-concerto con speciale anteprima del nuovo videoclip del noto complesso “Four Seasons” sulla vintage swing version di "Reality" (tema principale dal celebre film “Il tempo delle mele”). Il video è stato particolarmente apprezzato, grazie al lavoro altamente professionale del regista Stefano De Matteis che ha saputo ritagliare riprese e personaggi in strepitosa sinergia.

Hanno preso parte all'evento tutti gli artisti e professionisti che hanno collaborato alla realizzazione del videoclip, girato in quello scrigno costituito dal Teatro Caporali di Panicale. Oltre ai musicisti, sotto i riflettori la stupenda cantante Daniela Tenerini, capace di proporsi non solo musicalmente, ma nelle vesti di seducente singer d’antan. Infatti, la front woman perugina è solita abbigliarsi e truccarsi vintage, in maniera garbatamente evocativa della moda degli anni Cinquanta. In abiti da sera anche il bassista Roberto Cesaretti, il pianista David Versiglioni e il batterista Silvano Pero.

Insieme alla clip, è avvenuta l’esibizione dei ballerini della scuola “Happy Feet Swing Dance” che hanno curato la coreografia della canzone. Altro aspetto che ha esaltato moda e mondanità è stata l’esposizione degli abiti di Valentina Rosati by Palù, appositamente creati per la band. Com’è noto agli estimatori di questa compagine musicale, i componenti sono soliti indossare abiti di raffinata eleganza.

La locandina dell'incontro è stata realizzata dal fumettista Francesco Gaggia- Kuiry. Presentazione dell’evento a cura di Sara Menichelli. Questo il link del video, che ci permettiamo di consigliare ai lettori di Perugia Today