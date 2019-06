Infiorata di Cannara per il Corpus Domini, coinvolgimento per tutti con la "Infiorata Experience"

In occasione della solennità religiosa del Corpus Domini, il 22 al 23 giugno la città di Cannara tornerà a rivivere i colori e la magia dell'Infiorata, tra le più antiche dell'Umbria: la prima infiorata, infatti, venne realizzata nel 1826 quando la comunità cannarese accolse la statua della Madonna Nera di Loreto.

L'edizione di quest'anno tenterà di coinvolgere i turisti proponendo loro di vivere la manifestazione in modo esperienziale con "Infiorata Experience" attraverso i cinque sensi: l'udito, attraverso i suoni della natura inseriti all'interno degli spazi della mostra fotografica "L'emozione della fioritura" con "Castelluccio vive"; il tatto, attraverso il coinvolgimento nella realizzazione di parti dei tappeti floreali; la vista, attraverso i colori dei tappeti floreali e la mostra estemporanea di pittura a tema; il gusto e l'olfatto, attraverso momenti degustativi di "Pasta in fiore".

Il concorso di pittura estemporanea d'arte a tema prevede il coinvolgimento dei partecipanti che dovranno eseguire l’opera entro le due giornate dell’Infiorata con il tema determinato dei fiori e dell’infiorata. In questo evento una parte del borgo prenderà vita “artistica” con pittori che eseguono opere d’arte sul tema. Una giuria composta da pittori e maestri valuterà le opere presentate al termine della seconda giornata e sceglierà le prime tre opere significative.

A mezzanotte saranno inoltre realizzati a cura della Pro Loco di Cannara primi piatti tipici della tradizione culinaria regionale arricchiti dai sapori e gusti di prodotti tipici locali.

L’evento è organizzato dal Comune di Cannara con il coinvolgimento della Pro Loco di Cannara, Sustenia srl. Si ringraziano in particolare Francesco Montani per "Catelluccio vive" e Marco Giacchetti per la mostra estemporanea di pittura.