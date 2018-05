Giardini del Frontone: incontro gratuito ed introduttivo per il laboratorio di poesia dell'associazione Settepiani

Sabato 26 maggio, 16:00 – 18:00, ai Giardini del Frontone si terrà l’incontro gratuito e introduttivo per il Laboratorio di Poesia che l’associazione settepiani proporrà a partire da settembre, dal titolo L’esperienza sensoriale della poesia, in collaborazione con Anna Maria Farabbi.

Scrive Anna Maria: "L’arte, la poesia, è performativa. Partendo da questo presupposto, l’esperienza che propongo agisce su vari registri interdisciplinari: esistenziale, tecnico, culturale con riferimenti e affondi a altre arti, concependo l’atto corporeo del segno orale e scritto poetico nei sensi più profondi e concreti. Si articola in sette oasi di viaggio. La prima. Introduttiva. Annunciazione: che cos’è la poesia, da dove sorge e dove sporge, la sua natura ondulatoria e interiormente permanente; in che cosa differisce dalle altre arti scrittorie, la tentazione dello strappo verso il mondo della narrazione, insostenibilità della sua tensione. Presentazione di tutto il corpo del viaggio nei suoi piani di lavoro.”

L'incontro è gratuito e durerà due ore. Per iscriversi e per tutte le informazioni scrivere a info@settepiani.com. Nel sito dell’associazione il programma completo comprensivo anche dei 6 incontri di settembre www.settepiani.com

Anna Maria Farabbi. Nata a Perugia. Poetessa, traduttrice, saggista, ha pubblicato con grandi editori nel panorama della poesia italiana contemporanea (Mondadori, Sellerio, Lietocolle, Il Ponte del Sale e altri). Dirige la collana Un’altra via di pane, vino, tavola e molto silenzio per Lietocolle e la collana Segnature per Terra d’ulivi. Con settepiani organizza laboratori sulla poesia.