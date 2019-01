Santa Maria degli Angeli, partecipato incontro dell’Associazione C.T.F. su temi di arte, storia, cultura, poesia e identità territoriale

Vasto interesse ha suscitato l’incontro, tenuto a S. Maria degli Angeli dall’Associazione C.T.F. (Centro Turistico Familiare), anche per la vastità e varietà dei temi proposti. L’ampio programma prevedeva il tema “Una famiglia di Artisti. Mostra di Idolo e Maria Stella Giovannelli, di Luciano e Andrea Passerini”.

Si tratta di personaggi assai noti nella città d’Euliste per il loro intenso attivismo culturale che li lega al Circolo Bonazzi di Franco Venanti e a La Postierla di Lavinia Castellani.

In esposizione, tre lavori in legno di tiglio e di noce, insieme a due disegni in china e matita di Idolo, cinque quadri a tempera e ad olio di sua figlia Maria Stella Giovannelli, ben cinque foto artistiche di Luciano Passerini e altrettante grandi foto del figlio Andrea. Si direbbe che il talento e il genio dell’arte percorrono i rami dell’albero genealogico di famiglia.

Promotore dell’iniziativa è stato Giovanni Zavarella, con Luigi Capezzali e Antonio Russo del Direttivo dell’Associazione. Erano presenti all’evento Paola Gualfetti, già nota anchor woman televisiva, oltre che Direttrice del giornale angelano “Il Rubino”, insieme un folto pubblico.

Nel corso della serata, lo scrittore Bruno Lepri ha dato lettura di sue composizioni e di quelle degli autori Vincenzo Cardarelli, Giuseppe Ungaretti e Alda Merini. A seguire, Jean-Baptiste Sourou ha presentato il proprio volume “Rivogliono il loro pesce”, sui problemi del suo Paese d’origine, la Repubblica africana del Benin, per sensibilizzare i giovani africani sui rischi di un’emigrazione massiccia in Europa. È seguita la conferenza della dottoressa Agnese Paparelli su “ Arnaldo Fortini e Gabriele D’Annunzio ad Assisi”. Inoltre è stata ricordata la figura storica del “Capitano del Perdono” dal 1223 al 1843. Una serie di eventi di qualità che si è concluso con un momento di convivialità e di sincera amicizia.