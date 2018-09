Gli incontri promossi da Arpa Umbria per parlare di sostenibilità e stili di vita: ecco dove e quando

Verso Fa' la cosa giusta! Umbria 2018 la biblioteca di San Matteo degli Armeni a Perugia ospiterà, a partire da giovedì 13 settembre, una rassegna di 3 incontri promossa da Arpa Umbria in collaborazione con gli organizzatori della fiera, per parlare a 360° di sostenibilità e stili di vita a misura d'uomo, donna e bambino.

Aspettando la quinta edizione della fiera del consumo consapevole e degli stili di vita sostenibili, che torna a Umbriafiere di Bastia Umbra dal 12 al 14 ottobre, giovedì 13 settembre si comincia, alle 18.30, con la presentazione del volume L'Italia selvaggia. Guida alla scoperta di luoghi incontaminati per tutti i piedi, di Elisa Nicoli, edito da Altreconomia.

Ci sono luoghi dove siamo davvero “ospiti” del mondo selvatico: “L'Italia selvaggia” è la guida a un’Italia magica e poco conosciuta. Una vera e propria bussola per orientarsi tra valli perdute, montagne intatte, coste solitarie, acque limpide, canyon nascosti, dove è possibile vivere qualche ora (o qualche giorno) in una condizione di “deserto” e di sospensione del tempo storico, al solo cospetto della Natura e di noi stessi. Un vasto repertorio di aree, ambienti, paesaggi, plaghe dove l’Antropocene non è arrivato. Sono 16 le aree selvagge di questa nuova edizione - aggiornata e arricchita da nuove mete - dal Nord al Sud dell’Italia, isole comprese: la mitica Val Grande e poi Valle Cervo, Val Codera, Val di Vesta, Lagorai, Val Tramontina, Dolomiti Bellunesi, Fosso del Capanno, Valle dello Scesta, Cicerana, Majella, Monti della Meta-Mainarde, Orsomarso, Aspromonte, Cava d’Ispica, fino al Supramonte cantato da De André. A chiudere l'incontro di giovedì 13 settembre, ci sarà un aperitivo offerto a cura di Ponte Solidale.