Tutto pronto per l'inaugurazione della mostra interattiva al Museo della Scienza Post. Tutti i dettagli

L’appuntamento per gli amanti dell’hi-tech è venerdì 6 luglio 2018 alle ore 18.00 presso il Museo della Scienza Post, quando verrà inaugurato il nuovo percorso negli spazi espositivi del museo cittadino: Tech-it-easy, la tecnologia che diverte. Una mostra interattiva che arriva direttamente da Senigallia, ideata e realizzata da Fosforo: la festa della scienza.

La nuova mostra non a caso si apre con una citazione di Arthur Charles Clarke, autore del celebre 2001: Odissea nello spazio: ogni tecnologia sufficientemente avanzata è indistinguibile dalla magia. E proprio dalla magia penseranno di essere ingannati i visitatori che “viaggeranno” tra le installazioni interattive, scoprendo poi che di magia non si tratta ma… semplicemente di tecnologia!

Uno spazio espositivo trasformato in un percorso sonoro, tattile e visivo che stimola la mente grazie all'esplorazione del mondo tecnologico più all'avanguardia, per stupire e divertire allo stesso tempo. E lo stupore continua seguendo gli approfondimenti proposti che ci suggeriscono quali software open source utilizzare per ricreare gli intrattenimenti e continuare a giocare a casa! Perché se il visitatore rimarrà entusiasta nel suonare strumenti senza toccarli, nel modellare montagne e laghi o ancora nello scoprire cos’è e come si supera il problema del pendolo inverso, sarà altrettanto felice di scoprire come poter ricreare questa “magica tecnologia” anche da solo in maniera piuttosto semplice.