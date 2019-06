In...contriamoci a Mugnano dal 21 al 30 Giugno 2019 nel segno dell'arte

Non solo gastronomia e intrattenimento per la classica festa In...contriamoci a Mugnano, in programma dal 21 al 30 Giugno, ma anche arte, con i caratteristici "Muri dipinti" che colorano le strade del borgo medievale. E proprio all'insegna dell'arte, ogni sera, ci sarà un laboratorio dedicato ai ragazzi con a tema la pittura.

Mostre personali, collettive fotografiche e mostre di modellismo, oltre alla gastronomia e alla musica "dal vino" presso l'Enoteca della Piazza del Castello e tanto altro ancora.

Venerdì 21 Giugno ore 19.15 apertura della sagra con la parata della Filamronica di Mugnao "Caduti per la patria" e a seguire l'inaugurazione del nuovo muro dipinto "Le Tabacchine", del Maestro Paolo Ballerani.

Stand gastronomici aperti ogni sera dalle 19.30.

Programma dettagliato consultabile sulla pagina Facebook: www.facebook.com/incontriamoci.mugnano/