E' in corso anche a Perugia SHARPER – Notte Europea dei Ricercatori, oltre 70 iniziative per una long run di incontri sulla scienza

È in pieno svolgimento SHARPER – Notte Europea dei Ricercatori, la manifestazione che fa dialogare i cittadini – famiglie, teenager e studenti, ma anche bambini – con i ricercatori di ogni ambito e disciplina, attraverso una serie di eventi divulgativi pensati interamente per il pubblico dei non addetti ai lavori.

Il taglio del nastro ufficiale oggi pomeriggio, presso il Rettorato, con la partecipazione del Rettore in carica professor Franco Moriconi, del Rettore eletto professor Maurizio Oliviero e il coordinatore di Sharper per l’Ateneo di Perugia professor Helios Vocca.

Sharper Night 2019 a Perugia sarà caratterizzato da una lunga maratona di incontri con la scienza, sino alla mezzanotte, con 70 appuntamenti frutto del contributo di tutti i 16 Dipartimenti dell’Ateneo perugino animando il centro storico del capoluogo umbro e la nuova area urbana di Monteluce.

Sono 16 i luoghi coinvolti fra strutture universitarie, musei, sale storiche, birrerie, giardini e teatri: 1. Palazzo Murena sede del Rettorato (Piazza dell’Università, 1); 2. il Dipartimento di Fisica e Geologia (Via A. Pascoli); 3. il Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie (Via Elce di Sotto); 4. il Dipartimento di Scienze, Farmaceutiche (Via del Liceo, 1); 5. La Palazzina di Geologia e Paleontologia (Piazza dell’Università); 6. il Dipartimento di Matematica e Informatica (Via A. Pascoli); 7. il Dipartimento di Scienze Politiche (Via A. Pascoli); 8. il Dipartimento di Economia (Via A. Pascoli, 20); 9. il Dipartimento di Giurisprudenza (Via A. Pascoli, 33); 10. l’Elfo Pub (Via Sant’Agata); 11. la Biblioteca S. Matteo degli Armeni (Via Monteripido, 2); 12. l’Arco di via dei Priori (Via dei Priori); 13. il Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione (Piazza Ermini, 1); 14. la Gipsoteca (Via dell’Aquilone, 7); 15. il Minimetrò (Capolinea e tutte le stazioni); 16. la Piazza Monteluce.

Molti anche gli appuntamenti che animeranno i laboratori aperti nella zona di via Pascoli nei Dipartimenti di Fisica e Geologia, di Chimica, Biologia e Biotecnologie, di Scienze Farmaceutiche, di Matematica e Informatica: un’occasione davvero imperdibile per vedere cosa fanno, dove e come lavorano i ricercatori universitari.

Per scoprire i tanti temi che verranno affrontati nel corso del pomeriggio si veda il programma completo all’indirizzo: http://bit.ly/2kupVnW

A dialogare con le curiosità del pubblico di tutte le età saranno oltre 100 professori e ricercatori dell’Ateneo perugino, insieme a 121 fra dottorandi, assegnisti, studenti: sarà un’occasione preziosa, insomma, per conoscere idee, progetti e sfide che legano Perugia alla comunità nazionale e internazionale della ricerca oltre che per comprendere il ruolo che la scienza ha nella società e nella vita di tutti i giorni dei cittadini.

A Perugia l’evento si tiene per il sesto anno consecutivo ed è organizzato dall’Università degli Studi di Perugia in collaborazione con Psiquadro e con il patrocinio di Regione Umbria e Comune di Perugia.