Il Regno di Babbo Natale:1/2/3 Novembre, weekend gratuito

Nessuno lo avrebbe immaginato, ma ecco qua cosa succederà - per info 3476584402:

Venerdì 1 Novembre : ORARIO CONTINUATO 9:30/19:30 INGRESSO GRATUITO

• Animazione e Attività con gli Elfetti del Regno di Babbo Natale

• Incontra Vampirina e Bing

• Spettacolo di Giocoleria & Prestigio 12:00 - 15:00 - 17:00

• Incontra Babbo Natale

• Crea con l’Elfo Vasaio nel Victorian Village

• Pista di Pattinaggio su Ghiaccio

Sabato 2 Novembre: ORARIO CONTINUATO 9:30/19:30 INGRESSO GRATUITO

• Animazione e Attività con gli Elfetti del Regno di Babbo Natale

• Spettacolo delle Majorettes: 15:00 - 17:00

• Incontra Lampo e Bing

• Quiz a Premi: il CERVELLONE - Vinci una Vacanza!

• Incontra Babbo Natale

• Crea con l’Elfo Vasaio nel Victorian Village

• Cena Family con Giropizza e Giropista con animazione, SOLO 100 Posti disponibili, per info e prenotazioni Valeria:Tel. 3455052256

Domenica 3 Novembre: ORARIO CONTINUATO 9:30/19:30 INGRESSO GRATUITO

• Animazione e Attività con gli Elfetti del Regno di Babbo Natale

• Incontra la LOL e Bing

• Incontra BABBO NATALE !

• GRANDE RICHIESTA Spettacolo : Il Re Leone - The Lion King 12:00 - 16:00 - 17:30!

• Crea con l’Elfo Vasaio nel Victorian Village

• APERICHRISTMAS per Grandi e Bambini nel Victorian Village dalle 18:30 fermatevi per un Aperitivo pieno di sorprese

INOLTRE:

Apertura VICTORIAN VILLAGE esterno con Negozi e Animazione

Ampia AREA FOOD & CIOCCOLATO

Pista di Pattinaggio su Ghiaccio

Pista Abarth Christmas Rally per sfidarsi in Famiglia!

Apertura OUTLET del Regno di Babbo Natale nel Village

Dove? Nel Magico Regno di Babbo Natale!

* INGRESSO GRATUITO * TUTTO AL COPERTO *

Il meraviglioso negozio ambientato di oltre 3500 m2 che ogni settimana accoglie entusiasti del Natale da tutta Europa! A Vetralla (VT) S.S. Cassia Km 62,200 per ulteriori info 3476584402. APERTO 7 Giorni Su 7 - Venerdì - Sabato e Domenica ORARIO CONTINUATO 9:30/19:30... sarà un weekend INCREDIBILE... ancora più incredibile sarà farne parte!



