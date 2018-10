Il programma completo di Corciano, Castello di vino 2018: un lungo week end tra enograstronomia, tradizioni e cultura del Trasimeno

Prende il via venerdì 5 ottobre l’ottava edizione di Corciano Castello di vino, la tre giorni dedicata all’enologia e alle tradizioni gastronomiche del territorio, promossa dall’Associazione Corciano castello di vino in collaborazione con la Strada del Vino Colli del Trasimeno e con il Consorzio Tutela Vini DOC del Trasimeno. Fino a domenica 7 ottobre, il borgo di Corciano ospita i migliori vini rossi, bianchi e rosati di 15 cantine della zona del Trasimeno, Podere Marella, Pucciarella, Duca della Corgna, Morami, Castello di Magione, Società agricola Casaioli Stefano, Il Poggio, Madrevite, Coldibetto, Azienda Agraria Carlo e Marco Carini, Poggio Santa Maria, l’Azienda Agraria San Giorgio, Berioli, Casali del Toppello, Cantina Nofrini (la Cantina ospite, non in gara, sarà Le Cimate di Montefalco), che concorreranno tra loro per aggiudicarsi il “Premio Corciano Castello di vino” quale Miglior Cantina 2018.

Primo appuntamento dell’edizione 2018, alle 11 nella Chiesa di Sant’Antonio, il convegno dal titolo “Valorizzare il legame vino-territorio: strategie ed esperienze”, un momento di confronto e di approfondimento con Remo Grassi Presidente Banfi srl di Montalcino, Giuseppe Antonelli Regione Umbria, Andrea Marchini Dip. Scienze Agrarie Alimentari ed Ambientali Università degli Studi di Perugia, Emanuele Bizzi Presidente Consorzio Tutela Vini DOC Trasimeno, Marco Giannoni Presidente Consorzio Vini Cortona e Vincenzo Cecci Presidente Consorzio Tutela Vini Orvieto DOC.

Alle ore 18 in Piazza Doni, l’inaugurazione di Corciano Castello di vino 2018 con Cristian Betti Sindaco di Corciano, Sabina Cantarelli Presidente Strada del Vino Colli del Trasimeno, Emanuele Bizzi Presidente del Consorzio Tutela Vini DOC Trasimeno e Bruno Nucci Presidente Associazione Corciano Castello di Vino. In corrispondenza dell’inaugurazione l’apertura ufficiale degli stand enogastronomici e dell’Accademia del Vino che accoglierà i visitatori dalle 18 nella Chiesa di Sant’Antonio con degustazioni guidate a cura delle cantine (su prenotazione, tel. 335 8071837).

Castello di vino ospiterà inoltre il seminario informativo del GAL Media Valle del Tevere. Alle 18 nella Chiesa di Sant'Antonio, "Gestione integrata degli insetti dannosi alla vite e problematiche emergenti causate da nuove avversità", un incontro per parlare della lotta integrata in viticoltura. Nei tre giorni sarà possibile assaporare anche le numerose delizie gastronomiche locali grazie ai 14 punti di ristoro all’aperto, dislocati nel centro storico, a cui si aggiunge quest’anno un nuovo corner speciale dedicato alla fagiolina del Trasimeno. Dalle 20 nella Taverna del Duca gustose prelibatezze locali per tutti i gusti. Nella Sala del Consiglio del Comune alle 21, l’Angolo del sommelier, pillole sulla degustazione e sulla tecnica di servizio a cura di AIS Umbria, solo su prenotazione.

Alle ore 21 in Piazza Coragino spazio alla musica live con O-live Trio e in Piazza Doni i Rioni in Filomena, la sfida tra i rioni di Corciano, Serraglio, Borgo, Santa Croce e Castello. Dalle ore 22 fino a tarda serata il dj wine set a cura di DJ SeSè – DJ Max Corgna.

Il programma: www.corcianocastellodivino.it

Info: Costo calice € 10.00 con il quale si può degustare un vino di ogni cantina partecipante. Costo degustazione gastronomica € 3.00 Orari Stand gastronomici/cantine - Apertura: venerdì e sabato h 18 / domenica h 16 / Chiusura: venerdì e sabato h 00.00 / domenica h 22 Tel. 335 8071837 / 347 2881096 / 366 5615298 // E-mail: info@corcianocastellodivino.it