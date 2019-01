Il poeta latino Properzio era di Assisi, di Collemancio o… Una conferenza getta luce sulla questione

Ma il poeta elegiaco Properzio, appassionato cantore di Cinzia, nobile corrotta e traditrice, era di Assisi, di Collemancio o… di quale altra località umbra? In proposito si è detto un po’ di tutto, non senza qualche spunto di campanile (va ricordato il fondamentale saggio dell’amico Enzo Coli, ex assessore alla cultura e già docente dello Studium perusinum).

C’è chi dice che l'indicazione della Tribù Sergia basti a garantirne l’iscrizione al municipio assisiate. C’è chi sostiene di aver trovato la casa del poeta, una lussuosa villa con affreschi mitologici ed iscrizioni in greco, sotto la basilica di Santa Maria Maggiore. Alle pareti sono incisi numerosi graffiti con versetti poetici, uno dei quali nomina una “domus musae”; da qui l’attribuzione alla musa della poesia e l’appartenenza della casa al poeta Properzio.

A dissipare dubbi e perplessità varrà di certo la conferenza di Filippo Coarelli, ex docente di Storia romana e di Antichità greche e romane all’Università degli Studi di Perugia, oggi emerito. Venerdì 25 alle 17, nella sala Umbri ed Etruschi del Museo archeologico nazionale dell’Umbria (piazza G. Bruno, 10, Perugia), Coarelli presenterà il tema “I luoghi di Properzio”, in una conversazione di sicuro interesse. Introdurrà l’incontro Paolo Cermelj, presidente dell’Archeo club di Perugia.