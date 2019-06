Il paese dei muri dipinti accoglie centauri da tutto lo Stivale. Il motoraduno in questo week end

Il paese dei muri dipinti accoglie centauri da tutto lo Stivale. Un motoraduno che si dipana nell’arco di questo week end, fra esplorazione del territorio, ammirazione dei murales, momenti di convivialità.

“Un evento che richiede tanto impegno organizzativo e che dà anche molta soddisfazione” dichiara Fabrizio Bartoli, dinamico presidente del Motoclub Mugnano. Ormai da molti anni si ripete la manifestazione che coniuga passione per i motori con conoscenza e apprezzamento del territorio. “Ormai i colleghi sono diventati degli amici e vengono, anche con qualche giorno di anticipo, per ammirare l’ultimo murale e gustare le specialità locali”, aggiunge Fabrizio.

Enuncia il programma: “Si comincia sabato alle 10:30 col Giro dei tre Laghi. Poi, alle 20, cena in piazza, a commentare curve e controcurve”.

È una competizione? Insomma, vince chi va più veloce? “Non si tratta di una corsa, bensì di un motoraduno riconosciuto a livello nazionale, dalla Federazione Motociclistica Italiana, e il cui premio è attribuito anche alle presenze dei vari motoclub”.

I vostri colleghi vengono anche da lontano? “Certamente. Nella valutazione complessiva è pure considerato il numero di regioni attraversate e il chilometraggio assommato”.



Uno sport declinato solo al maschile? “Principalmente sì. Ma abbiamo anche tre signore mugnanesi iscritte e partecipanti. Per non nominare le donne che fanno parte di equipaggi in coppia col marito o fidanzato”.

La manifestazione è utile a propagandare le bellezze e le risorse del territorio? “Questo è proprio uno degli obiettivi che la Federazione persegue: quello di promuovere una migliore conoscenza dei luoghi e degli eventi”.



Quale ritieni sia il punto di forza della realtà mugnanese?

“Oltre al territorio, siamo famosi per la bella realtà, artistica e culturale, dei nostri muri dipinti. Sono certo che quest’anno il bassorilievo Le Tabacchine dell’artista Paolo Ballerani otterrà un alto consenso fra gli amici centauri”.



Domenica, dopo il Trial Show ‘Gasco Bros’, avrà luogo il giro mototuristico ‘Il nostro Lago’, seguito dall’aperitivo itinerante, dal pranzo e dalle premiazioni.