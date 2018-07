Il giorno delle matricole al'Istituto di Mediazione Linguistica di Perugia: tutti gli sbocchi professionali

L'Istituto di Mediazione Linguistica di Perugia lunedì 23 luglio alle 9.00 dedica una giornata a tutte le matricole per conoscere e vivere da vicino l'istituto, assistere alle lezioni e parlare con i professori. Intraprendere un percorso formativo di questo tipo permette di coprire tutti gli aspetti del lavoro pubblico di interprete e traduttore - ad esempio quello che riguarda l’interpretariato di parlamento o la traduzione editoriale - e anche di poter accedere a buona parte delle offerte lavorative o di stage proposte dalle organizzazioni internazionali quali Onu, Fao o Commissione Europea, nel settore privato invece in particolare la possibilità di poter lavorare per società di navigazione, compagnie aeree, aziende - in qualità di commerciale estero, traduttore o interprete - agenzie di viaggio, villaggi turistici, tour operator, studi legali e, naturalmente, agenzie di traduzione.