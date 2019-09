Il Gherlinda torna a ospitare lo sport village nell'ultimo fine settimana di settembre

Lo Sport village #Forzaecoraggio torna anche quest’anno al centro d’intrattenimento Gherlinda sabato 28 e domenica 29 settembre. Organizzata in collaborazione con l’associazione Giacomo Sintini e il Coni Umbria, la manifestazione punta come sempre a promuovere l’attività sportiva, la solidarietà e il sano divertimento ospitando, nella struttura di Ellera di Corciano, società e associazioni sportive del territorio che daranno a tutti i presenti la possibilità di provare a cimentarsi in uno dei tanti sport che è possibile praticare in Umbria.