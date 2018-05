Il critico di Leonardo stamperà a Perugia le risultanze delle sue ricerche... e sarà Mamo a realizzare la copertina

All’inizio ha suscitato qualche perplessità… e perfino ironia. Perché il nuovo spiazza e costringe a rivedere le certezze date per acquisite. Si sa che, quando si battono sentieri ignoti ai più, il rischio è quello di restare segnato dallo stigma di visionario… se non peggio (lo spirito maligno della corporazione dei critici d’arte è marcata da un tasso d’invidia elevatissimo e insidioso).

Ma non ha paventato rischi di sorta lo storico dell'arte milanese Luca Tomìo che, per un biennio e oltre, si è peritato di gettarsi anima, corpo e… intelligenza critica, su un tema che ha monopolizzato i suoi studi: quello della presenza di Leonardo da Vinci in Umbria. Con esiti, conseguenti e indiscutibili, concretamente rintracciabili nelle sue opere. Per fortuna non era solo, ma accreditato da soggetti come il Mibact, l’Università “La Sapienza” di Roma, gli Uffizi e l'Accademia di Firenze. E non è stato tempo perso né energia sprecata. Ora le sue ricerche hanno dato frutto e vengono testimoniate nella città del Grifo. È in questa prospettiva che si è scelto di esporre alla Galleria Nazionale dell'Umbria il famoso disegno di paesaggio di Leonardo degli Uffizi che riprodurrebbe le cascate delle Marmore.

Ma c’è di più. Le risultanze delle ricerche di Tomìo troveranno documento inoppugnabile in una speciale pubblicazione che prenderà gambe nella factory editoriale perugina di Morlacchi, sotto la guida sapiente di Gianluca Galli e la mano sicura dell’impaginatrice ed editor Jessica Cardaioli.

Oltre agli studi sul Rinascimento umbro, Luca Tomìo ha stabilito uno speciale legame col milieu artistico della Vetusta. PerugiaToday ne ha già parlato, ma ora l’Inviato Cittadino torna in argomento ricordando l'attenzione critica che il noto studioso sta rivolgendo a MaMo, un artista perugino contemporaneo, portato con successo anche a Venezia.

È il caso di aggiungere che Mamo (Massimiliano Donnari) assolverà il compito di realizzare la copertina del volume in parola. Siamo personalmente certi che Mamo saprà corrispondere all’impegnativo compito con la consueta gradevolezza e levità.