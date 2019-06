Il Comitato per la vita “Daniele Chianelli” ha scelto Nocera Umbra per celebrare i 29 anni di attività

Per i suoi 29 anni di straordinaria e validissima attività sociale e sanitaria, il Comitato per la vita “Daniele Chianelli” ha scelto Nocera Umbra. Quella di domenica 9 giugno sarà una giornata molto importante e densa di significato e sarà suddivisa in più parti: la mattina, con inizio alle ore 9, presso la Pinacoteca comunale (Museo civico “San Francesco”) si terrà il convegno “Ematologia: traguardi raggiunti e nuovi orizzonti”, organizzato dallo stesso Comitato “Daniele Chianelli”, in collaborazione con l’Università degli studi di Perugia, il Comune di Nocera Umbra e l’Ente palio dei Quartieri.

Seguirà un incontro conviviale presso la Taverna di Borgo San Martino a cui prenderanno parte i numerosi volontari del Comitato. Un appuntamento importantissimo che sarà curato, in sinergia, dai due Quartieri di Nocera (Borgo San Martino e Porta Santa Croce). Nell’arco della giornata i numerosi ospiti potranno visitare la città e il suo splendido centro storico dove, dal 5 all’11 agosto, si svolgerà l’edizione del trentennale del Palio dei Quartieri.