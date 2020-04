"Il cielo in una stanza", terzo appuntamento con la bellezza con UmbriaEnsemble

L'Assessorato alla Cultura del Comune di Perugia, insieme a UmbriaEnsemble, promuove sette appuntamenti con brevi concerti in streaming offerti dalla formazione di artisti umbri, realizzati nelle case degli artisti e veicolati attraverso i canali social, per un viaggio alla scoperta di Palazzo della Penna, tra musica e immagini. Il tutto per non sentiri troppo isolati in questo tempo di quarantena.

"Quello che viviamo – afferma l’Assessore Varasano – è il tempo della responsabilità e dell’impegno, necessari per far fronte all’emergenza Coronavirus. Ma anche in questo tempo in cui siamo chiamati a modificare le nostre abitudini non dobbiamo perdere la consuetudine alla bellezza e a ciò che edifica l’animo."



Il prossimo appuntamento della serie streaming sarà il terzo e si svolgerà sabato 4 aprile 2020 alle ore 10 e alle ore 18 (in replica). La scena d'ambientazione sarà quella Collezione Dottori e la performance sarà Incendio Città (P. Hindemith, Sonata op. 25 per Viola sola Scherzo-Duo per Viola e Violoncello).

Per seguire l'evento in streaming: FACEBOOK Museo civico di Palazzo della Penna e Cultura Comune di Perugia

Bio Art Cafè - Palazzo della Penna



Collegarsi a uno dei canali social di Facebook nelle pagine:

Museo civico di Palazzo della Penna o Cultura Comune di Perugia o Bio Art Cafè - Palazzo della Penna.

Portare il puntatore del mouse sopra al video, cliccarlo, attivare il volume.

Il primo post della pagina è fissato in alto, sarà il video da ascoltare.



IL CALENDARIO

Mercoledì 8 Aprile__Salone di Apollo/ L. van Beethoven, Trio op.8 -Adagio e Marcia

(in occasione del 250° anniversario della nascita di Ludwig van Beethoven)



Sabato 11 Aprile__Cortile del Palazzo/G.F. Händel, Chaconne in Sol Maggiore



Mercoledì 15 Aprile__Salone di Apollo/L. van Beethoven, Sonata op.27 “Al Chiaro di Luna”- Adagio

(in occasione del 250° anniversario della nascita di Ludwig van Beethoven)

Sabato 18 Aprile__Torretta del Palazzo/A. Vivaldi, Trio Sonata RV63 “La Follia”