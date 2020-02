Il Carnevale di San Sisto approda al centro di Perugia, la festa continua fino al Martedì Grasso

Il Carnevale di San Sisto è approdato nella giornata di oggi, secondo una tradizione degli ultimi anni, nel centro storico di Perugia. Questa mattina l’anteprima con l’arrivo dei carri allegorici in Piazza IV novembre, per la gioia dei bambini che hanno potuto ammirare da vicino queste splendide creazioni in cartapesta esterna ed “anima” in ferro.

Nel pomeriggio il clou della festa con la sfilata in corso Vannucci con lancio di cioccolato e coriandoli. Ad allietare la sfilata le note della Banda “amici dell’arte” di San Sisto.

Nell’accogliere la colorata delegazione di San Sisto, l’Amministrazione comunale ha voluto ringraziare tutti coloro che, con impegno, fatica ed entusiasmo hanno realizzato i carri, vere e proprie opere d’arte, dedicando a questa attività il loro tempo libero. E’ bello – è stato detto in sede di presentazione del corteo – vedere il carnevale in piazza IV novembre, resa per l’occasione piena di colori grazie alla presenza di tanta gente allegra. Una splendida festa, dunque, che porta con sé un bel segnale, in quanto consente di ricongiungere idealmente i quartieri periferici con il centro storico, facendo divertire soprattutto i più giovani in modo sano e spensierato.

Cinque, i carri allegorici allestiti per l’edizione numero 41: il "Re Leone" (rione La Torre), il mondo del sovrannaturale di "Si... può... fare!" ('L Toppo), il messaggio di amore universale dei "Figli dei fiori" (L'Cedro), il coraggio di "Sam il pompiere" (Borgo Novo) e i personaggi del manga "One Piece" (Perugia Due) i protagonisti della 41esima edizione del "Carnevale a San Sisto" ed ottava del "Choco Carnevale", la sfilata di carri allegorici in programma a San Sisto il 23 febbraio (ore 15) e al centro storico di Perugia sabato 22 febbraio. Domani, domenica 23 febbraio, terzo ed ultimo appuntamento con la seconda sfilata (dopo quella del 16 febbraio) a San Sisto. Si comincerà alle ore 14,30 in piazza Martinelli con la presentazione dei carri. La sfilata prenderà il via alle ore 15 e toccherà viale San Sisto, via Albinoni, via Pergolesi, via Cimarosa, via Mascagni per poi ritornare in viale San Sisto e fermarsi di nuovo in piazza Martinelli (intorno alle ore 17).

Come da tradizione, al Carnevale di San Sisto è abbinata anche una lotteria con ricchi premi, i cui biglietti saranno in vendita anche durante la sfilata di domani; l'estrazione dei premi sarà effettuata il prossimo 26 aprile alle ore 16 al Cral della Perugina.

Il carnevale, organizzato dall'associazione Carnevale "I Rioni" di San Sisto, terminerà martedì 25 febbraio con una cena, spettacolo ed outside band presso il Cral della Perugina, situato presso la strada La Torretta Sant'Andrea delle Fratte. Per info e prenotazioni: 3476787502 – 3491054995.