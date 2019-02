Oggetto: Il carnevale di Montemarano a Perugia 9 e 10 febbraio



Sabato 9 e domenica 10 febbraio l'associazione Tarantarci di Perugia incontra la Scuola di Tarantelle di Montemarano (Av): la scuola trasmette i valori della tradizione del Carnevale di Montemarano, nel quale viene eseguita la particolare tarantella processionale a suon di fisarmonica, tamburelli, clarinetti, accompagnati dalle castagnette suonate dai partecipanti.



Un lungo corteo che si snoderà nelle vie del centro storico di Perugia, domenica mattina a partire dalle ore 11, con inizio da Piazza Italia; con l'occasione invitiamo tutti a venire mascherati ed a partecipare a questo inizio di celebrazioni carnascialesche.



Il giorno precedente ci sarà uno stage di strumento e ballo presso il CVA di Ponte Pattoli, nel quale la stessa scuola ci insegnerà i passi fondamentali della tarantella; seguirà cena e festa a Villa Taticchi.



Operante dal 2006 a Perugia, l'Associazione Tarantarci ha sempre rivolto uno sguardo alle realtà popolari del Sud Italia; sin dall'inizio ha proposto un'attività stabile che consiste in corsi di ballo, di strumento e incontri culturali a più ampio spettro.

La Scuola di Tarantelle di Montemarano opera da moltissimi anni, diffondendo la cultura legata al loro famoso Carnevale, portando la propria musica in varie parti d'Italia e del mondo.



Contatti: tarantarci.perugia@gmail.com

Per info stage:

Daniela 328 1866952