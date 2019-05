I supermercati Emi con il gruppo Selex sostengono la ricerca sulla Sla

“Costruiamo insieme la prima Biobanca Nazionale SLA” è l’obiettivo della partnership tra Aisla Onlus, Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica, e il Gruppo Selex, leader della distribuzione moderna italiana che quest’anno compie 55 anni. L’iniziativa prevede un’importante campagna di sensibilizzazione nazionale nei punti vendita delle insegne del gruppo e i tramite i canali di comunicazione web e social. L’iniziativa prende il nome di “Un gesto con il cuore per sostenere la ricerca contro la SLA” Fare la spesa e sostenere la ricerca scientifica sulla SLA sarà possibile tra il 6 e il 12 maggio in oltre 700 supermercati e ipermercati del Gruppo Selex che doneranno l’1% del venduto dei propri prodotti a marchio ad AISLA per la realizzazione della prima Biobanca Nazionale dedicata alla SLA. Chiunque inoltre potrà dare il proprio contributo e sostenere il progetto donando on-line tramite i siti web del gruppo e la piattaforma e-commerce cosicomodo.it e altre meccaniche comunicate nei punti vendita.

La Biobanca è un archivio di campioni biologici di persone con SLA che sono indispensabili per portare avanti la ricerca scientifica su questa malattia che oggi è senza cura. Sarà volta, quindi, alla raccolta, al processamento e alla crioconservazione di materiale biologico al fine di promuovere lo studio sulle cause, la sperimentazione di nuovi possibili farmaci e la definizione di strumentazioni di diagnosi e prevenzione. La realizzazione in Italia di una biobanca sulla SLA da mettere a disposizione di tutti i ricercatori è quindi un passaggio essenziale per accelerare e favorire la ricerca scientifica.

Massimo Mauro, presidente di Aisla, Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica, afferma: “Il sostegno del Gruppo elex è impore per dare un nuovo e forte impulso alla ricerca scientifica attraverso la creazione della Biobanca Nazionale SLA che sarà aperta a tutti i ricercatori. Aisla negli ultimi anni ha sostenuto la ricerca con circa 6 milioni raccolti grazie alle donazioni dei nostri sostenitori e l’alleanza con Selex consentirà di far un ulteriore passo in avanti per dare una risposta alle oltre 6000 persone colpite da SLA in Italia”.

“Sensibilizzare i Clienti su temi importanti come la battaglia contro una malattia neurodegenerativa che colpisce circa 6 mila persone in Italia, le cui cause sono ancora sconosciute, è un dovere per una realtà come la nostra che ha la capacità di raggiungere un target ampio di popolazione» ha dichiarato Alessandro Revello , Presidente del Gruppo Selex «Abbiamo un network significativo e prezioso, costituito da centinaia di punti vendita su tutto il territorio e quando abbiamo conosciuto la finalità del progetto di AISLA non abbiamo avuto alcun dubbio sull’opportunità di metterlo al servizio della Ricerca». L’impresa Associata GMF spa appartenente al Gruppo Selex supporta con orgoglio la campagna nella sua rete di vendita di 34 supermercati con insegna EMI in Umbria Marche Toscana Lazio Inoltre in 10 supermercati i clienti avranno la possibilità di effettuare donazioni dirette a favore del progetto.