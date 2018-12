I mercatini di Natale e i presepi da non perdere assolutamente: ecco tutta la magia di questo Natale 2018

Continua la magia del Natale: tra luci ed addobbi, proseguono i mercatini natalizi.. un'occasione per fare un regalo ai nostri cari. Abbiamo pensato per voi un elenco dei mercatini e dei presepi più visitati in città e dintorni.

Sempre presenti i famosi mercatini nel centro storico della nostra città, all'interno della suggestiva Rocca Paolina, troveranno spazio tanti prodotti artigianali: potrete trovare davvero di tutto, il Natale a Perugia è a misura di famiglia. Sempre in centro storico, potrete visitare il magico e tradizionale presepe sotto le logge della Cattedrale di San Lorenzo,

I mercatini di Natale a Gubbio, nel suggestivo villaggio di Babbo Natale ai piedi dell'albero di Natale più grande del mondo. Sempre a Gubbio, per le vie della città potrete ammirare le statue del Presepe a grandezza naturale ed il presepe vivente di San Pietro.

I mercatini di Assisi, con "La magia del Natale ad Assisi" costituito dai mercatini di Natale in Piazza del Comune e Piazza Santa Chiara, con tanti eventi dedicati ai più piccoli. Inoltre, potrete trovare la mostra dei Presepi della Terra Santa al Teatro Metastario.

Nel Parco della Città della Domenica: la magia del Natale coinvolgerà per la prima volta il Parco della Città della Domenica, tutti i weekend dall'1 al 23 dicembre e tutta la giornata del 26 dicembre 2018, con un evento interamente dedicato ai bambini, alle famiglie e a tutti coloro che vogliono immergersi in una location che si trasformerà magicamente in un vero e proprio villaggio natalizio. Nella piazzetta principale della Città della Domenica saranno presenti circa venticinque espositori, provenienti da tutt'Italia, pronti a mostrare le più particolari specialità e i prodotti tipici dedicati al Natale e non solo.

A Gualdo Tadino: la città di Gualdo Tadino abbraccia il Natale con addobbi in centro e tante iniziative, in via Storelli, la Strada degli Elfi, animazioni per bambini con un personaggio molto amato dai più piccoli nel villaggio degli Elfi, ed il Mercatino di Natale in Piazza Mazzini. Il Presepe Vivente Venite Adoremus curato dall’Associazione Capezza, invece, si svolgerà nei giorni del 25-26- 30 dicembre ed il 5-6 gennaio 2019.