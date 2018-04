Per gli amanti del buon cibo, arriva a "I Mattarelli" la sagra della pizza con una novità assoluta: la pizza integrale

Per gli amanti del buon cibo ma in particolare per gli amanti della pizza, arriva al ristorante "I Mattarelli", la sagra della pizza che si terrà dal 10 al 15 aprile 2018.

In questa occasione, verrà proposta la novità del ristorante: la pizza con impasto integrale a lunga lievitazione (72 ore) che garantisce un'alta digeribilità. Con un prezzo alla portata di tutti, (10,90 euro) c'è la possibilità di avere menù completo che comprende patatine fritte e bevanda.

Un'occasione per stare in compagnia, mangiar bene e spendere poco, e un'occasione per il ristorante di rilanciare uno dei suoi pezzi forti: la pizzeria. Consigliamo agli interessati di prenotare.