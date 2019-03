Incontriamoci alla Rocca, il Ducato longobardo di Spoleto fra Pavia, Roma e i Franchi

Tornano gli incontri alla Rocca Albornoz-Museo Nazionale del Ducato di Spoleto. Oggi alle ore 17.00 Stefano Gasparri, docente ordinario di Storia medievale alla Università Ca' Foscari Venezia, parlerà del "Ducato longobardo di Spoleto fra Pavia, Roma e i Franchi".

Stefano Gasparri, presidente della Società Italiana degli Storici Medievisti, la Società Italiana degli Storici Medievisti, è uno dei massimi studiosi europei delle società altomedievali. Negli anni la sua ricerca si è focalizzata sull’Italia longobarda e carolingia. Si è occupato anche della più antica storia di Venezia e ha studiato la cavalleria nelle città italiane centro-settentrionali nei secoli centrali e tardi del Medioevo. È stato tra i fondatori del sito web Reti Medievali. Iniziative online per gli studi medievistici ed è direttore del Centro Interuniversitario per la Storia e l'Archeologia dell'alto Medioevo.

Fra i suoi lavori: Voci dai secoli oscuri. Un percorso nelle fonti dell’Alto Medioevo (Carocci, 2018); Tempi barbarici. L’Europa occidentale tra Antichità e Medioevo: 300-900 (con Cristina La Rocca, Carocci, 2017); Italia longobarda. Il regno, i Franchi, il papato (Laterza, 2012); Alto Medioevo mediterraneo (curatore, Firenze university press, 2005); Prima delle nazioni. Popoli etnie e regni fra Antichità e Medioevo (Nis, 1997); I milites cittadini. Studi sulla cavalleria in Italia (Isime, 1992) e La cultura tradizionale dei Longobardi. Struttura tribale e resistenze pagane (Cisam, 1983).

Questo il programma:



15 marzo 2019 ore 17.00

Stefano Gasparri,

Il Ducato longobardo di Spoleto fra Pavia, Roma e i Franchi



29 marzo 2019 ore 17.00

Augusto Ancillotti,

Parole da immigrati: i Longobardi parlano ancora



03 maggio 2019 ore 17.00

Francesco Paolo di Teodoro,

Leonardo tra Architettura e Pittura



18 maggio 2019 ore 17.00

Presentazione del libro di Alessandra Necci Isabella e Lucrezia, le due cognate. Donne di potere e di corte nell’Italia del Rinascimento



31 maggio 2019 ore 17.00

Presentazione spettacolo del volume di Amedeo Feniello e Alessandro Vanoli

Storia del Mediterraneo in 20 oggetti