Una cena unica: gara tra chef stellati al ristorante dell'Hotel Brufani

Il ristorante ‘Collins’ dell’Hotel Sina Brufani di Perugia torna a ospitare la Sina chefs’ cup contest, la competizione nazionale tra coppie di chef stellati che si sfidano ai fornelli, quest’anno sul tema del design con un richiamo, attraverso la cucina, alla Giornata del design italiano nel mondo.



Dopo la data romana, la seconda tappa di questa settima edizione si terrà a Perugia martedì 26 marzo a partire dalle 20 e vedrà protagonisti gli chef Igles Corelli (direttore Gambero Rosso Academy, Ristorante ‘Mercerie’ di Roma) e Davide Figliolini (una stella Michelin Ristorante ‘Aquolina’ di Roma) che proporranno per la ‘design dinner’ rispettivamente il primo un risotto al pecorino affinato al luppolo con crema di cime di rapa e alici al sale, ispirato alle scatole cinesi, il secondo maialino e gamberi a ricreare il tavolo di design Trapéze di Jean Prouvé.

Ad accompagnarli sarà il resident chef del Collins Marco Faiella che aprirà e chiuderà la cena con antipasto e dolce. Una giuria qualificata valuterà i piatti proposti dai due chef in gara secondo criteri di aderenza al tema scelto, complicità di coppia, bontà del piatto, rapporto qualità-prezzo, valore estetico e artistico.

La competizione, che si svolge negli alberghi del gruppo Sina Hotels, ospita in tutto nove tappe con la finale, vere e proprie cene esperienziali durante le quali il pubblico può conoscere gli chef e assistere dal vivo agli show cooking per la preparazione delle ricette in gara. Come tutte le altre, la serata perugina è aperta al pubblico, per prenotazioni è possibile contattare l’Hotel Sina Brufani: sinabrufani@sinahotels.com, 075.5732541.