Primo appuntamento del nuovo progetto Home, Centro Creazione Coreografica: due giornate dedicate alla danza aperte al pubblico

Tutto pronto per il primo appuntamento del nuovo progetto HOME | Centro Creazione Coreografica, la prima Residenza Artistica in Umbria dedicata alla danza, a cura dell’Associazione Culturale Dance Gallery di Perugia.

Venerdì 21 e sabato 22 dicembre, HOME organizza due giornate di eventi aperti al pubblico , ad ingresso gratuito, che vedranno in scena le creazioni degli artisti scelti per le residenze e accompagnamento alla produzione 2018. Una serata in cui i danzatori presenteranno il proprio lavoro aprendosi al confronto con il pubblico e gli operatori, accogliendo spunti e riflessioni.

Si comincia con “DANZA AL MUSEO” . Venerdì 21 dicembre , alle ore 20 al M.A.N.U. Museo Archeologico nazionale dell'Umbria , ci saranno Amina Amici , affermata autrice e danzatrice umbra, artista associata Zerogrammi, con il suo “Luci di Carni”, e i due giovani artisti Billy Mullaney e Niels Weijer con il loro lavoro “Magic Show”. Il processo coreografico di “ Luci di Carni ” indaga la continua modifica di ruoli all’interno di un “ecosistema”, una variazione di configurazione geografico-spaziale che riguarda anche il tema della trasmissione di conoscenze coreografiche. Mani, lupi, Caravaggio e i chiaroscuri. Tagli di luce appaiono, dov’erano prima, lì dove son sempre stati, visti per la prima volta.



Con “Magic Show” Billy Mullaney e Niels Weijer , dopo un primo lavoro insieme “A Corridor Piece” prodotto dal festival KoresponDance nel 2016, decidono di proseguire nella loro ricerca comune coinvolgendo il pubblico con ironia e disincanto.

Sabato 22 dicembre , invece, la sede dell’Associazione Dance Gallery ospita l'esibizione di Luna Cenere , artista selezionata per Aerowaves 2018 con la sua produzione “Twin”, in scena alle ore 16.30 ; un lavoro dove la danza dialoga con le videoproiezioni e la luce create da Gilles Dubroca . “Twin” costituisce il primo step di un processo che ha come tema principale il binomio Natura-Tecnologia. Il ‘gemello’ è quindi inteso come la doppia identità: l’attuale co-esistenza di una natura reale dell’essere umano e la ‘Proiezione’ o ‘Riproduzione’, al di fuori di sé, di tutto ciò che immagina, crea e che si ridefinisce ad ogni rivoluzione.

A seguire, nella sala S. Anna, lo Speed Networking Day in cui gli artisti e gli operatori locali potranno dialogare, conoscersi e ‘fare rete’ con gli operatori nazionali e internazionali partner del progetto: Stefano Mazzotta - Zerogrammi/Casa Luft, Gerarda Ventura - Anghiari Dance Hub, Emma Cianchi - Centro Art Garage, Bridget Fiske - Manchester Dance Consortium, Stefania Georgieva - Atom Theatre / Choreographic Series, Lenka Flory - KoresponDance Festival, Valentina RomitoDirettrice artistica HOME | Centro Creazione Coreografica.