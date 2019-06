Headbangers Hall: torna Shake the Lake

Come di consueto, prima del meritato riposo, lo staff Headbangers torna a riproporvi la terza edizione dello "SHAKE the LAKE" il festival Heavy Metal, che sancisce l'arrivo dell'estate. Il Circolo SUPERNOVA (ex Due Lune, ex Kickapoo, ex Moonshine) ed il loro storico palco all'aperto ospiteranno questa bomba a mano di evento: sul palco ben 4 gruppi che v'inonderanno di note e distorsioni dal tramonto a notte fonda!

Ad aprire la serata i senesi A MISMATCH THEORY, con il loro personalissimo mix di Post Grunge, Punk HC e Alternative Rock. A seguire il Prog Rock dei perugini WANDERING VAGRANT, fautori di un sound ricercato, ispirato sia dai mostri sacri del prog anni 70, sia dal più moderno progressive di fine millennio. Terzi in scaletta, i LET THEM FALL, quintetto grossetano, in grado di mettersi in evidenza nell'affollato panorama Metalcore, grazie alla grande personalità nel songwriting, capace di innalzare muri di suono granitici grazie a riff di potenza inaudita.

Last but not least, i perugini BLOODTRUTH, veri e propri alfieri del Death Metal nazionale, si mettono in luce grazie ad un suono violento, impattante, rapidissimo e carico di adrenalina quanto di piccole finezze. In poche parole una sassata micidiale!

Una serata davvero da non perdere per "scuotere" ancora la calma placida del "nostro" lago