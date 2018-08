Happy Art, l’aperitivo che non c’è

Ci siamo, siete pronti per partecipare all’aperitivo che non c’è? Unico in Italia, l’Associazione l’Abbraccio presenta uno staff di artisti (scrittori, pittori, musicisti, scultori) che prenderà parte ad uno spettacolo dal vivo che presenteremo il 14 settembre 2018 ore 20 al BlueBay Colle della Trinità Perugia, nella terrazza più bella di Perugia. Musica, pittura dal vivo, moda , poesia ed arti in genere, gli ospiti avranno modo di scrivere le loro poesie, emozioni e sensazioni in un taccuino: vedere artisti dipingere e cimentarsi con loro, creando intrecci di arte e poesia , a fine serata verranno “strappate” le pagine scritte dagli ospiti e sarà creata una pubblicazione che sarà poi distribuita in tutta Italia, raccontando di noi, dell’arte, e delle emozioni della serata. Il ricavato ovviamente sarà destinato ai progetti della nostra associazione (scuole, ospedale, residenze anziani, disabilità…).

Costo aperitivo Happy Art €.10.00, su prenotazione è possibile cenare (antipastino+pizza+birra €.15.00) dalle ore 22.00.

info a info@associazionelabbraccio.eu VI ASPETTIAMO per un …aperitivo che non c’è.

In collaborazione con BERTONI EDITORE, QUADERNI EDIZIONE, MORLACCHI EDITORE, LA CASA DEGLI ARTISTI, VEATLES GROUP, con la partecipazione speciale degli AUDIOSFERA, selezione VINI CANTINE GORETTI.