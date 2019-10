Halloween Party e Straquasar, tutti gli appuntamenti del Quasar Village per il 31 Ottobre e il 10 Novembre

Manca poco all’appuntamento con l’Halloween Party, organizzato dal Quasar Village giovedì 31 ottobre, con tante attività e iniziative a cura dell’Istituto di istruzione superiore Cavour-Marconi-Pascal di Perugia e in collaborazione con Quasar baby – il villaggio dei bambini, la nuova area dedicata ai più piccoli. Dalle 11 il centro commerciale di Ellera di Corciano ospiterà uno spazio giochi interattivo nel quale chi vorrà potrà testare le proprie capacità, partecipando a quiz a tema o pedalando su biciclette che alimenteranno lampadine all’interno delle caratteristiche zucche arancioni. Gli studenti dell’indirizzo ‘Industria e artigianato per il made in Italy’ dell’istituto Cavour-Marconi-Pascal, poi, esporranno i vestiti da loro realizzati e truccheranno chi vorrà apparire in perfetto stile Halloween. Body painting per grandi e piccoli e truccabimbi nell’area Quasar baby dove, inoltre, sarà allestita una scenografia mostruosa, che prevede un percorso animato in stile Gioco dell’oca ma rivisitato in chiave Halloween, al termine del quale si riceveranno piccoli omaggi ‘da paura’.

Passata la paura della notte dei morti viventi, il Quasar Village si dedicherà a un nuovo weekend, da venerdì 8 a domenica 10 novembre, questa volta all’insegna dello sport, del benessere e della solidarietà. Fervono i preparativi, infatti, per la terza edizione della Straquasar, che si terrà domenica 10, inserita in un programma più ampio di iniziative legate alla promozione della prevenzione della salute e corretti stili di vita. Rispetto alla Straquasar, in programma ci sono la gara competitiva e la Passeggiata libera della solidarietà, promossa dall’associazione Avanti Tutta onlus e dal negozio per animali L’Isola dei tesori. I partecipanti alla camminata, infatti, potranno portare il proprio amico a quattro zampe e ci saranno premi e gadget per tutti, animali compresi. Il programma completo del weekend sarà pubblicato nei prossimi giorni sul sito www.quasarvillage.it.