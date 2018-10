A 40 anni di distanza torna al cinema uno dei cult horror più famosi di sempre: le sale in Umbria dove vederlo

La notte delle streghe si avvicina… Quale modo migliore per prepararsi a Halloween se non accorrere in sala a vedere uno dei cult horror di tutti i tempi?

QMI Stardust riporta in sala Halloween – La notte delle streghe solo per tre giorni, dal lunedì 15 a mercoledì 17 ottobre, il classico di John Carpenter datato 1978 nella versione restaurata e rimasterizzata creata per festeggiare l’anniversario in tutto il mondo.

In Umbria ospiteranno l’evento: The Space Gherlinda, Corciano (15 e 16 ottobre); UCI Cinemas, Perugia (16 e 17 ottobre); Politeama Clarici, Foligno (31 ottobre); Postmodernissimo, Perugia (31 ottobre).

Distribuito in sala per la prima volta il 25 ottobre 1978 in Missouri, Halloween - La notte delle streghe di John Carpenter in poco tempo divenne un grande successo e quindi un vero cult. Girato in soli 20 giorni e costato 300 mila dollari, fu distribuito in tutto il mondo con un incasso di oltre 70 milioni, diventando in breve tempo un grande classico.

Merito di un incipit sorprendente, dell’iconica e ipnotica colonna sonora (scritta dallo stesso Carpenter), di un cattivo mascherato ed eterno come Michael Mayers e dalla presenza di una giovane Jamie Lee Curtis. Un film che ha scritto le regole degli horror a venire, inaugurando di fatto il genere slasher movie.

Il film è distribuito in versione digitale restaurata e rimasterizzata, realizzata sotto la supervisione del direttore della fotografia del film Dean Cundey, e in lingua originale con sottotitoli italiani.

Biglietti in prevendita su www.stardust.it