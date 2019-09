Masterclass targata Arbonelli & Co. Saggio-spettacolo all'Auditorium di corso Cavour

Masterclass targata Arbonelli & Co, la dinamica Associazione Namaste. La musica affratella trasversalmente all’età e alle provenienze, nazionali e internazionali. Nel gruppo anche un giovane clarinettista cileno. Abbiamo già dato notizia di questo speciale corso per strumentisti dai 14 ai 70 anni. All’Istituto Musicale Frescobaldi, presso l’Auditorium Marianum di don Francesco Spingola, se ne è tenuto il saggio conclusivo. Bilancio artistico e didattico: positivo al cento per cento.

Prima nota significativa: Arbonelli ha ospitato i corsisti a casa sua, in un’atmosfera cameratesca e di condivisione. Tanto che, al momento dei saluti, non è mancato un filo di commozione. Favoloso il settantenne napoletano che, clarinettista da due soli mesi, ha proposto dignitosamente un semplice pezzo, con la guida amorevole del Maestro Arbonelli, e accompagnato dal pianista Michele Fabrizi, versatile e rigoroso. Chiara Parolo è stata l’altra competente formatrice del master.

Abbiamo ascoltato pezzi di ogni genere e natura: dalla classica al ragtime, con formazioni stravaganti, come quella dei quattro clarinetti bassi, assolutamente inusuale, che ha visto in scena anche Guido Arbonelli e Natalia Benedetti. Alcuni giovani provenivano dal Conservatorio “Luigi Cherubini” di Firenze: preparatissimi e motivati.

Spettacolo nello spettacolo, l’esecuzione di un brano del famoso compositore siracusano Joe Schittino che, sapendo della masterclass tenuta dagli amici Arbonelli e Benedetti, ha scritto appositamente una composizione moderna dalle sonorità spiazzanti, ma tecnicamente superba e di sicuro interesse.