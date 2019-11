A Gubbio il Natale è ChristmasLand, un viaggio fantastico tra passato e futuro che piace a piccoli e grandi

La città di Gubbio vive un momento davvero speciale con l’arrivo delle festività natalizie. Infatti, fino al 12 gennaio 2020 la città dei Ceri è completamente immersa in un’atmosfera specialissima, sia per l’attesa dell'accensione dell'Albero di Natale più Grande del Mondo, avvenuta come da tradizione il 7 dicembre, sia per le mille attrazioni, eventi ed iniziative in grado di divertire e incantare i piccoli e i grandi.

Si chiama ChristmasLand ed è alla sua seconda edizione, in una veste completamente rinnovata, con nuove attrazioni e nuove location. Si tratta di un'esperienza unica, pensata giocando tra il passato ed il futuro, che si snoda tra le bellezze medievali di Gubbio, la tradizione del Natale e le tecnologie più innovative. Il tutto visitando luoghi storici di pregio, solitamente chiusi al pubblico. Presso il Centro Servizi Santo Spirito, in piazzale Frondizi, sarà infatti potrete visitare il Regno di Babbo Natale, un luogo incantato dove ci sarà la Casa di Babbo Natale, il Villaggio degli Elfi, con le Luci di Natale, la Magia del Cioccolato e la mostra delle Natività artistiche degli artigiani del territorio. Christmas VR, invece, è un'occasione irripetibile di fare un volo radente sopra il centro storico di Gubbio, per apprezzarne le bellezze e le peculiarità, a bordo della Slitta di Babbo Natale. Un'esperienza immersiva che, grazie alla realtà virtuale, lascerà tutti a bocca aperta. Christmas VR sarà ospitata presso la sala espositiva delle Logge dei Tiratori in piazza Quaranta Martiri.

Il mondo di ChristmasLand sarà fruibile tutti i giorni, dal 21 dicembre 2019 al 5 gennaio 2010, dalle 10:00 alle 19:30.

Tornano, inoltre, in piazza Quaranta Martiri, la Grande Ruota del Polo Nord e i Mercatini di Natale nonché la possibilità di pattinare sul ghiaccio nel Laghetto Ghiacciato, la pista di pattinaggio di piazza Bosone. Negli stessi giorni di apertura di ChristmasLand, sulla scia dell’apprezzamento ricevuto nella passata edizione, il Palazzo dei Consoli tornerà ad illuminarsi con la magia del Videomapping 3D. Uno spettacolo di proiezioni tridimensionali e musica che crea un gioco di realtà aumentata ed effetti visivi di grande impatto emozionale. In tutte le date indicate lo spettacolo inizierà alle ore 18:00 ed avrà una durata di circa cinque minuti.

Acquistando lo speciale “Passaporto di Babbo Natale” per accedere a ChristmasLand si avrà diritto anche ai seguenti ingressi ridotti: Museo Civico di Palazzo dei Consoli, Museo Diocesano e Mostra dei dinosauri Extinction. Oltre che riduzioni per i seguenti servizi: Gubbio Express Christmas, Funivia Colle Eletto, Il Laghetto Ghiacciato, City Service, La Giostra Incantata ed il Trenino per Bambini, La Slitta di Babbo Natale. Inoltre, i possessori del passaporto, potranno usufruire di speciali sconti presso tutti i punti vendita associati a Gubbio fa Centro e presso i Laboratori Artigiani.

Queste e tante altre iniziative compongono un programma ricco e variegato disponibile online sul sito www.gubbionatale.it.